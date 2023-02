Arbeidstilsynet skal få flere verktøy for å hindre arbeidskriminalitet

I en innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen stiller både regjeringspartiene og SV, Rødt, Høyre og Frp seg bak forslagene.

– Etter forslag fra Rødt vil Arbeidstilsynet få utvidede fullmakter til å ta beslag i relevante dokumenter som selskap nekter å vise fram under tilsynets kontroller. Arbeidstilsynet vil også få adgang til å hente informasjon fra en såkalt tredjepart. Begge deler vil gjøre det enklere å slå ned på juks og ulovligheter, skriver Rødt i en epost til NTB.

En tredjepart kan for eksempel være utleiere, kunder, forsikringsselskap, banker eller regnskapsførere.

– Vi skal ikke ha lovløse tilstander i norsk arbeidsliv. Derfor gir vi nå Arbeidstilsynet flere verktøy i kampen mot kriminelle og useriøse aktører. Dette er et lite, men viktig bidrag for å beskytte arbeidsfolk når de går på jobb, sier stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson for Rødt, som også sitter i komiteen.

