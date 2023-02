Samerådet kritiserer dataspill for klesdrakt til spillkarakterer

Antrekket kan kjøpes for 18 dollar.

– De bruker noe som tilhører det samiske folket til kommersiell bruk. Dette er det tydeligste symbolet på det samiske, og er av spesiell betydning for samene, sier finske Áslat Holmberg, president i Samerådet, til VG.

De har nå sendt et brev til spillselskapet. Her har de bedt om at antrekket fjernes fra spillet umiddelbart.

Samerådet er et politisk samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Finland, Norge og Sverige.

– Vi mener dette er en tydelig kopi av den samiske folkedrakten, eller at det har en sterk relasjon til samiske symboler. Vi vil at de skal vite at de har brukt vår kulturarv uten å ha noen kontakt med oss – vi vil reise denne problemstillingen, sier Holmberg.

Spillet er produsert av det japanske spillselskapet Square Enix. Selskapet har foreløpig ikke svart på VGs henvendelse.

