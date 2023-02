Lederne i de to største forbundene i LO truer med streik

Lederen i Fellesforbundet Jørn Eggum og lederen i Fagforbundet Mette Nord vil ta et oppgjør med lederlønningene, skriver VG.

– Det er perverst og skammelig, sier Eggum om lederlønnsveksten i fjor på 21,3 prosent.

Eggum sier at lønnskravet kan bli mellom 4,8 og 5,4 prosent denne våren, noe han mener vil gi økt reallønn og sørge for at bedriftene ikke taper konkurranseevne mot utlandet.

Ifølge Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) tjener toppsjefene nå 3,2 millioner kroner i snitt. Kvinneandelen er 13,3 prosent.