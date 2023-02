I 8-tiden var det kun riksvei 52 over Hemsedalsfjellet som var åpen for fri ferdsel, melder NRK.

Disse veiene er alle stengt på grunn av været:

Fylkesvei 50 Hol-Aurland

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal

Riksvei 7 Hardangervidda

Riksvei 13 Vikafjellet

Riksvei 15 Strynefjellet

På E134 over Haukelifjell er det kolonnekjøring fra Vågslidtunellen til Liamyrene fra klokken 6.44 til 14.44. Vegtrafikksentralen varsler at sluttiden er usikker og kan endres, og at veien kan bli stengt på kort varsel.

