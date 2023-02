Bilbrann på Sotra - brannvesenet har kontroll

Ved 20.30-tiden fikk politiet melding om en bil som sto i brann like ved et hus i Ågotnes. Brannen spredte seg til en garasje, og ifølge politiet var det fare for at brannen sprer seg til flere garasjer.

Brannvesenet har startet slukningsarbeid, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– Det er full fyr i fire biler, og brannen har spredt seg til huset også, sa vaktkommandør Helge Lund ved 110-sentralen til Bergensavisen.

Klokken 20.55 skriver 110-sentralen på Twitter at de har kontroll på brannen og at det ikke er fare for spredning til en boligblokk på stedet.

– Kun biler og carport som er skadd primært, skriver 110-sentralen.

