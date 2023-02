Arne Treholt begraves 23. februar

Treholt døde i Moskva søndag 12. februar, etter kort tids sykeleie. Han ble 80 år gammel.

Den tidligere diplomaten og politikeren ble i 1985 dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt erkjente flere av de faktiske forholdene, men hevdet livet ut at han var uskyldig i spionasje. Han innrømmet både å ha hatt hemmelige møter med KGB og ha gitt dem graderte dokumenter. Han innrømmet også å ha tatt imot penger både fra den sovjetiske etterretningstjenesten KGB og irakiske myndigheter.

Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet over åtte år av dommen.

– Jeg tror jeg bega meg inn i et farlig grenseland på et tidspunkt da den kalde krigen gjorde sine siste krampetrekninger. Jeg var vel for opptatt av dialog og kontakt med sovjetiske representanter som jeg burde ha innsett skulle betraktes som fiender og ikke som venner. Det var dette som brakte meg opp i dette uføre, sa Treholt til NTB da selvbiografien «Gråsoner» ble lansert i 2004.

