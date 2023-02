200 permitterte i Rec Solar venter spent: – Nedleggelse har jeg aldri hatt tro på

Ledelsen i REC Solar varsler at produksjonen forhåpentligvis vil starte opp igjen fra 26. mars.

– Vi ser positivt på de nye signalene fra ledelsen, sier Andreas Hadland, som er hovedtillitsvalgt for Industri Energi.

De ansatte ved fabrikkene i Kristiansand og på Herøya i Porsgrunn har vært permittert siden 18. august i fjor.

De høye strømprisene har vært årsak til permitteringene.

Forhandler om kraftkontrakt

Torsdag 16. februar orienterte administrerende direktør i REC Group, Jan Enno Bicker, de ansatte om veien videre.

I en fullsatt kantine fortalte Bicker at de arbeider med mål om en delvis oppstart av sin norske virksomhet igjen.

– Vi arbeider kontinuerlig med aktuelle kraftselskaper for å få på plass en langsiktig kontrakt, sier han.

– Derfor trenger vi mer tid, og det er nødvendig å permittere med ytterligere tre uker, sier Bicker.

Han kan ikke garantere for arbeidsplassene etter at permisjonstiden går ut 26. mars.

– Vi vil gjøre alt for at arbeidsplassene skal videreføres. Det er viktig for REC Solar å beholde dyktige medarbeidere og å styrke den europeiske solare forsyningskjeden for vår virksomhet i Norge. Vi ønsker intenst å finne gode, langsiktige løsninger for virksomheten i Norge, sier Bicker.

Administrerende direktør Jan Enno Bicker i REC Solar. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

[ Hva er det egentlig som truer Norge, Tom Røseth? ]

Har trua

De ansatte har spurt seg om det blir produksjon igjen, og hva som blir den videre skjebnen for arbeidstakerne.

– For oss har det aldri vært aktuelt å diskutere nedleggelse. Vi er optimister for fremtiden. Nedleggelse har jeg aldri hatt tro på. Vi har arbeidet for oppstart av produksjonen igjen, fra første dag vi ble permittert, sier Hadland.

Han får full støtte av hovedverneombud Vidar Ree.

– REC Solar gjør det eneste fornuftige, og det er å komme i gang igjen så fort som mulig. Vi har selvfølgelig trua, selv om vi innser at det er vanskelig å manøvrere i strømmarkedet med priser som varierer ekstremt mye.

Vidar Ree, hovedverneombud og nestleder i fagforeningen til REC Solar. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

[ – Det tar tid å reparere alt som ble revet ned de første skoleårene ]

Bremsene på

REC Solars fabrikker i Norge produserer silisium til solcellepaneler.

Bakgrunnen for at bedriften måtte stenge ned i fjor høst, er at de ikke hadde tegnet noen langsiktig kraftkontrakt fordi de bygde om fabrikken til ny produksjon fra 2020.

– Ingen trodde da at vi skulle få oppleve strømpriser på helt ukjente nivåer, fortalte Ronnie Salvesen, tidligere hovedtillitsvalgt, da LO-Aktuelt møtte ham i januar.

Strømregningen gjorde et hopp første gang fra cirka 6,5 millioner for en vanlig månedsregning til 40 millioner i desember 2021. Videre gikk den opp til 60 millioner i juli 2022. Da ble bremsene satt ettertrykkelig på, ifølge selskapet.

Salvesen fortalte at situasjonen har vært uholdbar.

– Jeg har sett tallene i budsjettet, og det er ingen tvil om at den høye strømprisen førte til permitteringer, sa han.

81 prosent av kostprisen for fremføring av silisium kom fra strømprisen alene.

Bakgrunnen for at bedriften måtte stenge ned i fjor høst, er at de ikke hadde tegnet noen langsiktig kraftkontrakt. (Sissel M. Rasmussen/FriFagbevegelse)

[ Nektet å la Trump komme på TV under stormingen av Kongressen ]

Ikke konkurransedyktige kontrakter

De 3-, 5- eller 7-års fastpriskontrakter som har vært tilgjengelige for REC, har ikke vært økonomisk bærekraftig, ifølge de tillitsvalgte.

Nå håper de ansatte at synkende strømpriser kan føre til at man kan tegne en langsiktig kraftkontrakt.

– Vi ønsker en mye lengre langsiktig kraftavtale på konkurransemessige vilkår. Situasjonen vi har kommet opp i, har naturligvis vært til stor bekymring for de tillitsvalgte og ansatte. Men, nå håper vi på bedre tider, fortalte tillitsvalgt Andreas Hadland i januar.

Nærmere 50 tidligere ansatte har fått jobb i andre bedrifter. Når det gjelder de permitterte, har flere av dem midlertidige stillinger i andre virksomheter, blant annet Elkem.

– Signalene fra flere tidligere ansatte er at de vil komme tilbake til REC Solar hvis de ser at bedriften har muligheter til å satse langsiktig, fortalte Ronnie Salvesen.

[ Hennie (19) ble bedt om å ta taxi til legevakten. To timer senere var hun død ]

[ Redningen for Hennie kunne vært noen tastetrykk unna ]