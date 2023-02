Få skader etter stormen Otto

Kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring sier skadeomfanget ser ut til å være mindre enn selskapet først forventet.

– Vi estimerer skadekostnadene hittil til under en million kroner, men typisk for små vindskader er at de oppdages etter en stund. Av erfaring forventer vi at skadetallet vil kunne øke i helgen, men det er lite som tyder på et stort antall skader, sier han.

Han opplyser at det i all hovedsak er vannskader de har fått meldinger om.

Fredag herjet uværet over store deler av Sør-Norge.