Viggo Kristiansens advokat: – Mye peker i retning av Andersen

– Det er klart at vi avventer den innstillingen med spenning.

Det sier Viggo Kristiansens advokat, Brynjar Meling til NTB.

Fredag varslet statsadvokatene i Oslo at de har sendt sin innstilling i saken mot Jan Helge Andersen til Riksadvokaten.

Han sier videre at all etterforskning som ble gjort etter at Kristiansens sak ble gjenopptatt, også er sentralt i etterforskningen av Andersen.

– Nå skal jeg være forsiktig med å utpeke en gjerningsmann, men det har ikke dukket opp andre personer eller bevis som kan være sentrale i saken. Det er mye som peker i retning av en ny vurdering eller tiltale mot Andersen, sier Meling.

Svein Holden er forsvarer for Jan Helge Andersen. Han forventer at saken blir henlagt og at det ikke blir begjært gjenåpning mot hans klient.

– Det har med hvordan vi vurderer bevisbildet, sier Holden til NTB.

Andersen har i avhør i 2021 og 2022 fastholdt forklaringen han har gitt tidligere. Han hevder at Viggo Kristiansen drepte den eldste jenta og truet Andersen til å drepe den yngste.

[ Mener sønnen knapt har hatt noe dokumentert læringsutbytte på skolen ]