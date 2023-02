Statsadvokatens innstilling i saken mot Jan Helge Andersen er oversendt Riksadvokaten

– I forbindelse med avgjørelsen i gjenåpningssaken mot Viggo Kristiansen ba Riksadvokaten Oslo statsadvokatembeter om en tilråding om hvorvidt påtalemyndigheten bør begjære gjenåpning av den frifinnende delen av byrettens dom mot medtiltalte Jan Helge Andersen. Oslo statsadvokatembeters innstilling i saken er i dag oversendt Riksadvokaten.

Det skriver statsadvokatene Johan Øverberg og Andreas Schei i en pressemelding. Statsadvokatene ønsker ikke å kommentere hva slags innstilling de har kommet med.

Andersen ble dømt for drapet av Stine Sofie Sørstrønen, men frikjent for drapet av Lena Sløgedal Paulsen. Dermed er det ingen som er dømt for drapet av den ene av de to jentene som ble voldtatt og drept i Baneheia 19. mai 2000.