Sp om masseoppsigelsen ved OUS: – Kraftig signal

Torsdag ble det kjent at 14 av 24 intensivsykepleiere ved Oslo universitetssykehus (OUS) sier opp i protest. Det gjelder ansatte ved hjerteavdelingen ved Ullevål sykehus.

Bakgrunnen for masseoppsigelsene sies å være uenigheter mellom ansatte og ledelsen knyttet til økonomiske nedskjæringer ved sykehuset.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Hans Inge Myrvold, sier det er en uavklart situasjon og at han vet OUS også synes det er krevende.

– Samtidig er det kraftig signal fra de ansatte, at det blir masseoppsigelser. Det er ikke hverdagskost på noen som helst måte, sier han.

– Kritisk

Senterpartiet sitter i regjering med Arbeiderpartiet, som har helseminister-posten.

Myrvold sier situasjonen ikke er holdbar, og at alle krefter må sørge for at det blir løst.

– Vil dere bryte inn på noe vis?

– Nå er dette et forhold mellom det regionale helseforetaket og OUS, og skulle det være behov for ytterligere involvering, så vil helse- og omsorgsministeren med ministeren selvsagt gå inn. Men akkurat nå er det viktig å få kontroll og oversikt over situasjonen, sier han, og sier han vet at situasjonen blir overvåket og fulgt opp av helseministeren.

– Er situasjonen kritisk?

– Sånn som jeg tolker klinikksjefen, og hans uttalelser, er det en kritisk situasjon hvis man ikke finner en løsning.

– Har du forståelse for sykepleierne?

– Det kan jeg ikke uttale meg om, for jeg kjenner ikke flokene i spørsmålene konkret. Jeg kjenner til at OUS ønsker å samle fagmiljøet, det høres fornuftig ut. Men jeg har vansker for å kunne gi et svar på akkurat det, sier han.

Hans Inge Myrvold (Sp) var fredag på besøk hos Helgeland Rehabilitering på Sømna. Her blir han avbildet i lokalavisa med lokalpolitikere, ansatte og stortingskollega Siv Mossleth foran. (Einar Lohne Bjøru)

– Må kunne tilby tjenestene

Senterpartiet har i sitt partiprogram at de ønsker å avvikle helseforetaksmodellen, og i Dagbladet onsdag gikk Myrvold hardt ut mot dagens system.

Der fremmet han blant annet at modellen må endres, at man må få mer politisk styring og at drift og investeringer må skilles.

– Er det helseforetaksmodellen som gjør at dette skjer, eller er det andre grunner?

– Slik jeg har lest situasjonen, har man fra OUS sin side ønsket å samle to avdelinger til ett fagmiljø. Jeg synes det høres fornuftig ut innenfor de rammene som er gitt, sier han, men påpeker at det er viktig å ha med seg de ansatte på laget i omorganiseringer.

– Så jeg håper OUS klarer å bryte opp i dette, og finne ut hvor den store humpen ligger. For det er klart, denne avdelingen er viktig for mange pasienter, også folk som er fra andre steder i landet. Og det er vi avhengig av å kunne tilby i landets største helseforetak.

