Politiet stopper bruk av spyttehetter

I 12 år har politiet brukt de såkalte spytthettene. Men nå stanses all bruk fordi politiet må utrede om det kan være farlig å bruke spytthettene, særlig når de kombineres med håndjern eller strips på hendene, skriver Aftenposten.

Det fremgår av et brev fra Politidirektoratet (POD) som ble sendt alle politidistriktene 26. januar. POD skriver også at de må vurdere om de har hjemmel til å bruke dem. Politiet har brukt spytthettene siden 2011.

«Inntil slike vurderinger er gjort skal all bruk av spyttbeskytter opphøre med virkning fra mottak av dette brev», heter det i brevet, som avisen har fått innsyn i. Foreløpig har ikke Politidirektoratet avdekket at noen er blitt skadd som følge av spytthetter i Norge.

Sivilombudet skrev etter et besøk i arresten i Oslo politidistrikt at spyttehettene kan utgjøre en alvorlig helserisiko:

– Situasjoner der spytthette brukes, vil oftest være preget av et høyt stressnivå. En hette over hodet kan ytterligere bidra til å fremkalle sterk frykt, tap av kontroll og kvelningsfornemmelser. Dette vil særlig kunne gjelde for sårbare personer som mindreårige, skrev ombudet da.

