Over 22.000 flyktninger fra Ukraina har fått ja til bosted i år

Inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) roser både private og kommuner for å ha tatt imot mange flyktninger. Samtidig understreker hun at det snart kan bli behov for å bosette enda flere.

– Det har vært en enorm ståpåvilje ute i kommunene, men det må fortsatt mobiliseres kraftig, sa Persen på en pressekonferanse fredag formiddag.

Persen sier det for Norges del aldri har vært tvil om at vi skal støtte Ukraina etter at Russland invaderte landet for snart ett år siden.

– En svært viktig del skjer innenfor våre grenser. I kommunene, i frivilligheten og i norske hjem. Det handler om å gi en utstrakt hånd, og her har Norge levert, sier statsråden.

Ba om utsettelse

Kommunenes frist til å si hvor mange de kan ta imot, var 31. januar. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) har fått tilbakemelding fra 234 kommuner. De har sagt ja til over 90 prosent av det de er blitt bedt om å ta imot.

Om lag tre av fire kommuner fatter vedtak i tråd med anmodningen. I tillegg har 43 kommuner bedt om utsatt frist i fordi saken skal behandles politisk.

– Jeg ber alle som ikke har svart, om å svare positivt, sier Persen.

Rekord i fjor

Hun føler seg sikker på at målet om å bosette 35.000 vil bli nådd. I fjor ble flere enn 31.000 mennesker bosatt i store og små kommuner. Det er det høyeste antallet noensinne.

– Det er snart ett år siden Putin brutalt invaderte Ukraina. Millioner av mennesker er sendt på flukt, og om lag 40.000 har så langt funnet veien hit til Norge. Norske kommuner har tatt dem imot med åpne armer. Deres engasjement og evne til å kaste seg rundt har vært svært viktig for at vi har klart å bosette så mange hittil, sier Persen.

Hvis trenden fortsetter for kommunene som ennå ikke har svart, får omtrent 32.000 ukrainere et sted å bo i en norsk kommune.

Prognoser kan endres

Men allerede i vår kan det komme forespørsel om å finne hus eller leilighet til enda flere.

– De siste prognosene tilsier at bosettingsbehovet kan bli større. Men dette kan endre seg, sier Imdi-direktør Libe Rieber-Mohn.

Ankomstene fra Ukraina har hittil ligget ganske stabilt på pluss minus 100 personer per dag.

