Norwegian plukker opp restene av Flyr

Rundt 100 ansatte og seks fly som tidligere fløy under Flyr-logoen, er hentet inn til Norwegian, skriver Dagens Næringsliv.

Seks Boeing 737 Max-fly som tidligere var leaset av Flyr, er nå i drift under Norwegians paraply. Flyene leies i elleve år med en fast pris og på samme vilkår som Flyr hadde.

– Vi fikk disse flyene på veldig, veldig attraktive vilkår, og trenger ikke å betale for vedlikehold før flyene skal på verksted, sier Norwegian-sjef Geir Karlsen til avisen.

Under bobehandlingen av Flyr-konkursen i Oslo tingrett torsdag, kom det også fram at Norwegian har plukket opp reservedeler og utstyr på Oslo lufthavn for rundt 5 millioner kroner, ifølge bobestyreren.

I tillegg har mer enn 100 piloter og kabinansatte så langt fått på seg Norwegian-uniform. 40 kabinansatte var på kurs sist uke, og 40 nye denne uken. Karlsen opplyser at de fikk de første henvendelsene om ledige stillinger allerede da Flyr foretok permitteringer i fjor høst.

Også SAS har tatt imot tidligere Flyr-ansatte. Flyselskapet opplyser at 72 tidligere Flyr-kabinansatte så langt har fått tilbud om jobb i SAS.

