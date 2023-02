Marit Arnstad varsler «systemendringer» i strømmarkedet

– Jeg er ikke redd for å bygge opp forventningene. Forventningene i både Senterpartiet og Arbeiderpartiet er så store at vi må komme med systemendringer, sier Marit Arnstad til Dagbladet.

Nå har regjeringen satt ned nok et strømutvalg. Dette utvalget, som er et såkalt «ekspertutvalg», skal se på hele strømsystemet, hvordan prisen settes – og hvordan den kan bli lavere. Utvalget har fått frist til 15. oktober med å levere sin rapport.

Det gir ifølge Arnstad rom for å iverksette det Arnstad omtaler som «systemendringer» før kulden kommer over oss igjen.

Større handlingsrom

– Vi har nå helt konkrete forslag som vi ønsker utredet, og så har utvalget også mulighet til å komme med egne forslag, sier Arnstad.

Hun sier blant annet at Sp-veteran Per Olaf Lundteigens forslag om å knytte eksporten av strøm direkte til fyllingsgraden i vannmagasinene skal utredes av det nye prisutvalget.

Til Nationen sier Arnstad at det politiske handlingsrommet innenfor EØS-avtalen blir stadig større ettersom EU gjør endringer i energimarkedet.

– Vi mener utviklingen innad i EU egentlig taler for at det handlingsrommet blir større, etter hvert som hvert land utformer nasjonale strategier, sier hun.

Gass viktigere enn elektrisitet

Norges rolle som gasseksportør gjør det ifølge Sp-toppen usannsynlig at andre europeiske land vil innføre mottiltak dersom Norge begrenser strømeksporten.

– Det EU nå gjør, er å sette et tak på gassprisen og etablere et slags kartell for gass. Da opphever de selv en del av prinsippene knyttet til et fritt marked.

Hun viser til at Norge har økt gasseksporten med 100 TWh det siste året. Arnstad mener dette er langt viktigere for mange EU-land enn hva Norge kan bidra med av elektrisitet.

En eventuell reforhandling av strømavtalene med våre handelspartnere i Europa, slik Arnstad og Sp har tatt til orde for tidligere, er ikke en del av ekspertutvalgets mandat.

[ Regjeringen sier nei til momskutt på strøm ]

[ Ap mister oppslutning blant dem med høyere utdanning: – Har skapt et skille mellom de som tjener over og under 750.000 ]