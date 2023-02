Mann erkjenner å ha bestilt voldtekter av filippinske barn

Rogalendingen skal ved flere anledninger, og over flere år, overført penger til personer på Filippinene for at de skulle voldta mindreårige. Voldtektene skulle strømmes, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen ble nylig ble pågrepet i Sør-Rogaland og fredag varetektsfengslet i fire uker på grunn av bevisforspillelsesfare. Siktede valgte å vedta tingrettens kjennelse.

– Siktede erkjenner straffskyld. Han er villig til å samarbeide med politiet, og han har forståelse for at de trenger tid til å gjennomgå beslaget i saken, sier mannens forsvarer, advokat Anne Hølland.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier mannen i avhør har erkjent at han flere ganger har betalt for seksuelle overgrep mot barn. Disse overgrepene skulle han se «live» over nettet.

Siktede nekter for at han noen gang fikk det han betalte for. Derfor er han siktet for å ha forsøkt å medvirke til voldtekter av barn.

[ Svensk regjeringsfly måtte nødlande - statsministeren skal ha vært ombord ]