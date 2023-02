Høyesterett: Fyllekjøring med elsparkesykkel skal straffes mildere enn med bil

Bakgrunnen er en sak hvor en mann i 20-årene i fjor sommer ble stanset av politiet i Oslo etter å ha kjørt med elsparkesykkel med en promille på 0,8.

Han ble dømt til 14 dagers fengsel og 70.000 kroner i bot, samt at han mistet førerkortet i ett år. Han anket til Borgarting lagmannsrett, og anken ble forkastet.

– Høyesterett kom imidlertid til at forskjellen i skadepotensial tilsa en vesentlig mildere reaksjon når det dreier seg om bruk av elsparkesykkel enn når det gjelder bilkjøring, skriver Høyesterett.

Straffen ble redusert til 15.000 kroner i bot, og mannen mister likevel ikke sitt førerkort. Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma prosederte saken i Høyesterett.

– Høyesterett tar utgangspunkt i det generelle kravet om forholdsmessighet mellom handling og straff som gjelder i strafferetten generelt. Ut fra dette kommer Høyesterett til at skadepotensialet ved kjøring med elsparkesykkel er mer sammenlignbart med kjøring med moped enn med bil, og at bot alene er rett straff for promillekjøring med elsparkesykkel, sier Brosveet.