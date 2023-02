Frp vil avvikle Gjenopptakelseskommisjonen

– Gjenopptakelseskommisjonen har vist seg som et dårlig egnet system for å håndtere gjenopptakelsen av tidligere straffesaker. Det er det nok flere grunnet til, men det har blitt særlig synlig i forbindelse med Baneheia-saken, sier Frps Per-Willy Amundsen til Dagbladet.

Viggo Kristiansen ble dømt for drapet på ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Han ble frikjent da saken ble gjenopptatt i høst, over 20 år etter at han ble pågrepet første gang. Fem ganger søkte han om få saken prøvet på nytt, før Gjenopptakelseskommisjonen i 2021 endelig ga ham medhold.

Amundsen, som er leder av Stortingets justiskomité, sier Frp har fremmet et forslag i Stortinget om å finne et alternativ til Gjenopptakelseskommisjonen. Det skal det voteres over neste tirsdag.

– Mange i det politiske landskapet deler nok vurderingen, men har ikke trukket konklusjonen om det endelige resultatet: Nemlig at vi må erstatte dagens system.

Nøyaktig hva alternativet til Gjenopptakelseskommisjonen burde være, har den tidligere justisministeren ikke noe klart svar på.

[ Sp om masseoppsigelsen ved OUS: – Kraftig signal ]