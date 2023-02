Forsvarssjefen: Ukraina kommer ikke til å vinne krigen

Konklusjonen til Kristoffersen står i sterk kontrast til det flere eksperter tidligere har uttalt om krigen som pågår i Ukraina.

Både Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og oberstløytnant Palle Ydstebø, sjef for Krigsskolen, har tidligere sagt at de tror på en Ukraina-seier, men forsvarssjefen er ikke like optimistisk. Til Klassekampen sier han at det ikke er realistisk at Ukraina kan få en militær seier over Russland.

– Det finnes ingen militær løsning på denne konflikten, tror jeg. Det vil i så fall ta veldig lang tid om en av partene skal vinne definitivt over den andre, og det vil få forferdelige konsekvenser for folk, sier Kristoffersen.

De to landene ruster nå opp mot en ventet våroffensiv og Ukraina får stadig løfter om militær hjelp fra Vesten. Palle Ydstebø mener fortsatt det er realistisk å se for seg at Ukraina vinner krigen.

– Ukraina kan lene seg på hele den vestlige økonomien, mens Russland må nøye seg med begrenset støtte fra Nord-Korea og Iran, samt støtte til teknologi fra Kina, sier han.

Han tror ikke på en løsning ved forhandlingsbordet.

– Akkurat nå tror ikke jeg det er politisk mulig for ukrainske myndigheter å forhandle vekk deler av landet. Dette vil bli en kamp om hvem som klarer å holde ut, og verste fall vil det vare i flere år, mener Ydstebø.

