Vedum ser på Ukraina-støtten som en forsikringspremie

– Det er en kjempeprioritering, men vi ser på det som vår nasjonale forsikring, sier Vedum (Sp) til NTB.

Han mener det er veldig viktig for norsk sikkerhet å sørge for at Russland ikke når fram med rå maktbruk overfor et naboland.

Finansministeren er ikke engstelig for at avtalen om å bruke 15 milliarder kroner hvert år i fem år vil gjøre det krevende når budsjettene skal snekres de neste årene.

– Dette er en ren oljepengebruk, det kommer ikke til å prioriteres på bekostning av noe annet. Det er jo en del av oljepengene, og for framtiden vil det være litt mindre penger i oljefondet, men vi mener det er en forsikringspremie for oss, sier han.

