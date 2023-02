To av tre Rødt-velgere vil sende våpen til Ukraina

Blant Norges befolkning er 78 prosent for at Norge sender våpen til Ukraina, mens Rødts velgere er mest delt i spørsmålet, ifølge en måling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget.

Venstre er på andre enden av skalaen, hvor 96 prosent av velgerne er for å sende våpen, mens kun 4 prosent svarer at de ikke vet.

I alle partier er det et flertall som er for. Etter Venstre er flest Senterparti-velgere positive til våpenforsendelser med 91 prosent, etterfulgt av Høyre-velgere med 85 prosent.

[ Tenketank: Russland har mistet nesten 40 prosent av sine tanks ]