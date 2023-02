Strømselskapet Tibber snur og endrer omstridt faktureringspraksis

Fra og med mars vil Tibber igjen etterskuddsfakturere kunder, og selskapet lover at denne ordningen er her for å bli.

– Nå kan vi endelig komme kundene i møte. Nå har vi sikret avtalene vi trenger for å gjeninnføre etterskuddsfakturering. Og denne gangen er det for godt: Vi vil ikke innføre forskuddsfakturering igjen, sier Tibber-sjef Edgeir Aksnes.

Fakturaen som kommer i mars, vil dermed inneholde faktisk forbruk i februar og ikke et estimat for første halvdel av mars. Slik vil det også være fremover, lover Aksnes.

Strømselskapet valgte tidligere i høst å bytte faktureringsmodell, som innebar at kunder ble forskuddsfakturert for strømforbruk fram til forfallsdato. Årsaken var de svært høye strømprisene.