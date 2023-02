Ny norsk milliardær flytter til Sveits

Gjennom to separate børsmeldinger mandag kom det fram at investor Jan Haudemann-Andersen (64) har overført 90 prosent av aksjekapitalen i investeringsselskapet Datum as til sin eldste datter, Alexandra Haudemann-Andersen, skriver Dagens Næringsliv.

Datteren har også fått 49 prosent av aksjene i Datum Opportunity.

Nå har hun flyttet til Sveits. Flyttedatoen var 12. februar, ifølge Folkeregisteret.

Totalt er det snakk om verdier for i underkant av to milliarder kroner i arv, basert på mandagens kurser for de største aksjepostene familien eier.

