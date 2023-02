Frp fremmer forslag om å opprette et eget Nav-ombud

De ber også regjeringen om å iverksette tiltak for å redusere klagebehandlingstiden på sykepenger som det har vært knyttet mye oppmerksomhet rundt de siste månedene.

Stortingsrepresentant Dagfinn Olsen fra Nordland mener det er urimelig at enkeltpersoner havner i økonomisk skvis som følge av treghet i det offentlige.

– Dette handler om å ta folk på alvor. Det er fullstendig urimelig at enkelte må sette livene sine på vent fordi byråkratiet bruker for lang tid på klagesaker. En makstid på tolv ukers behandlingstid for klagesaker om sykepenger vil redusere usikkerheten mange opplever i møtet med Nav, sier Olsen til NTB.

Fremskrittspartiet har tidligere fått flertall i Stortinget for å opprette et Nav-ombud som gir brukere rett til detaljerte tilbakemeldinger i klagesaker. Vedtaket har så langt ikke blitt fulgt opp av regjeringen.

– Her gir vi regjeringen marsjordre om å følge opp et flertallsvedtak i Stortinget. Jeg forventer at Ap og Sp nå innretter seg og får fortgang i arbeidet med å opprette et eget Nav-ombud, sier Olsen.

[ Nav har brukt nesten én milliard på IT for å korte ventetiden. Men den har økt ]