Våpen-bidrag setter Rødt utenfor Ukraina-forliket i Stortinget

De 15 milliardene som gis i 2023, vil fordeles 50 prosent til militær hjelp og 50 prosent til sivil, humanitær hjelp.

Det er bred enighet med flertallet på Stortinget om pakken, men Rødt varsler at de ikke kommer til å si ja til pakken som legges fram i Stortinget klokken 9 torsdag formiddag.

– Vi vil stemme i tråd med det som per i dag er vedtatt politikk i Rødt om ikke å stille oss bak militær støtte utover militært B-materiell. Fram mot landsmøtet går det en debatt i Rødt om hvordan vi skal stille oss til våpendonasjoner fra norsk side, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en epost til NTB.

Etter det NTB forstår, vil Rødt være det eneste partiet som ikke er med på forliket.

Moxnes sier at Rødt ønsker en støtte til Ukraina av samme økonomiske omfang som avtalen legger opp til, og de vil støtte forliket og sikre enstemmighet på alle punkter de er for når det kommer til behandling i Stortinget

– Vi vil derfor foreslå at beløpet til militær støtte utover B-materiell omdisponeres til støtte til Ukraina som landets myndigheter kan bruke slik de finner hensiktsmessig.

I tillegg vil regjeringen gi 5 milliarder kroner til land i sør som er rammet av ringvirkninger fra Ukraina-krigen. Her skal halvparten gå til humanitær støtte, mens den andre halvparten går til matvarestøtte for land som opplever sult. Dette har Frp tidligere signalisert at de ikke ønsker å støtte, men de vil likevel stemme ja til Ukraina-forliket.

Forsvarsmateriell deles opp i A- og B-materiell. A-materiell omfatter våpen og ammunisjon. B-materiell er alt annet.