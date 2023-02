I morgen kan det bli barnehagestreik

I første omgang gjelder det kun seks barnehager, i ulike deler av landet.

– Vi i Fagforbundet ønsker ingen streik. Vi går til Riksmekleren med ønske og vilje om å komme til enighet. Men vi viker heller ikke unna hvis det er det som må til, sier Fagforbundets forhandlingsleder Anne Green Nilsen til Fagforbundets hjemmesider.

Barnehagepensjon har også mange likhetstrekk med ny offentlig tjenestepensjon, som er ordningen for de ansatte i de kommunale barnehagene.

– Barnehagepensjon er en ordning som gir lik pensjon til kvinner og menn og som varer fra man tar ut pensjon og livet ut, forklarer Green Nilsen.

I dag har private barnehager som er medlemmer i NHO, en ordning med innskuddspensjon, som er den dominerende pensjonsordningen i det private næringslivet.

– Målet er å få på plass barnehagepensjon også i NHO og samtidig unngå at området blir et smutthull for arbeidsgivere som vil ha det som er en billigere løsning for arbeidsgiver, men som skyver risiko over på de ansatte, skriver Fagforbundet på sine nettsider.

Til sammen er 42 medlemmer tatt ut så langt, fordelt på disse barnehagene:

* Auglendsdalen, Frelsesarmeen barnehage i Stavanger AS

* Solgry, Frelsesarmeens barnehage i Drøbak

* Trollstua, Frelsesarmeens barnehage i Asker AS

* Teisentoppen, Frelsesarmeens barnehage i Oslo AS

* Birralee internasjonale Kindergarten, Trondheim

* Ås barnehage, Stord

