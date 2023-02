– Utviklingen har over lang tid gått en vei, det blir færre bruk. Dette er spesielt krevende for de sårbare produsentmiljøene rundt om i hele Norge. Bygder og grendelag kan bli mer utsatte når det er få produsenter igjen. Det er tøft å være den siste bonden i bygda, sier leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag til Dagsavisen.

– Dette betyr at bønder kjøper opp gårder som tilleggsareal?

– Mange steder blir jorda drevet videre av andre bønder, oftest gjennom leie, eller kjøp. Det er bra, samtidig betyr dette ofte mer tidsbruk og lengre kjøreavstander for bonden å drifte jorda, mener Gimming.

Melkeforbruket går ned

Nedgangen fra 2021 er på 397 gårdsbruk, tilsvarende 1 prosent. I perioden 2012–2022 har nedgangen vært på 15,9 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Statistikken viser også kraftig nedgang i antall melkekyr og avlssvin. Det har flere årsaker, mener leder av Bondelaget, Bjørn Gimming.

– Melkeforbruket i Norge går ned, folk drikker mindre melk, samtidig som kua gir mer melk. Samlet sett betyr det et behov for færre melkekyr. Innenfor svinenæringen har det vært en utvikling hvor tilveksten på slaktegris øker, blant annet fordi purka får flere levendefødte grisunger.

Gimming er særlig bekymret over hva som skjer på sikt med bøndenes evne til å produsere mat til befolkningen.

– Vi har hittil holdt oppe volumet av det vi produserer av landbruksprodukter, selv om antall gårder går ned år for år. På sikt er jeg bekymret for hvordan dette påvirker vår evne til å produsere mat til egen befolkning, sier han og legger til:

– Vi er sårbare uten en nasjonal matproduksjon. Vi har i dag en sjølforsyning på under 50 prosent basert på energiinntak. Den beste matvareberedskap vi kan ha, er å sikre løpende norsk matproduksjon. Det siste året etter Russlands invasjon av Ukraina har vist en stor usikkerhet og sårbarhet i Europa og verden når det kommer til matforsyning.

Bedre velferdsordninger

Bondelagslederen mener nøkkelen til å snu den negative trenden handler om bøndenes økonomiske situasjon og flere unge inn i næringen.

– Oppgaven nå er å styrke økonomien for bonden og næringa, og bedre velferdsordningene. Det er viktig for å sikre at bonden blir i yrket og ikke minst at vi får de unge inn i næringa. Vi trenger unge som ser en framtid i norsk matproduksjon, sier Gimming.

Leder av Norges Bondelag, Bjørn Gimming, føler selv utfordringene på kroppen:

– Jeg har 23 ammekyr, ungdyr og 500 dekar korn. Utfordringene på min gård er de samme som i resten av næringa. Inntektene er for lave og det er krevende å gjøre alle nødvendige investeringer. Maskinsamarbeid med naboer bidrar heldigvis til å holde kostnadene nede. Men jeg vil også understreke at det er veldig givende å være bonde og produsere mat.

