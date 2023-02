Vil ha Rogaland inn i Aps toppledelse: – På tide at vi kommer tilbake

36 år gamle Kari Nessa Nordtun har vært ordfører i Stavanger siden 2019. Det skjedde etter at Arbeiderpartiet tok over makta i energihovedstaden etter 25 år med Høyre-styre.

Nordtun sitter i landsstyret. Hun leder også Aps energiutvalg, som skal forme partiets energipolitikk i årene framover. Tidligere i februar leverte de sin rapport med flere tiltak for å få ned strømprisene.

– Du får mye skryt for jobben du har gjort i energiutvalget, og det er mange som mener at du bør ha en mer sentral plass i partiet. Hva tenker du om det?

– Jeg har hatt fult fokus på rapporten jeg, så det har jeg ikke tenkt så mye på. Men det er veldig kjekt å bli nevnt, det tar jeg som en tillitserklæring, sier Nordtun til Dagsavisen.

DN spurte statsminister og partileder Jonas Gahr Støre om det er aktuelle kandidater fra Stavanger, som Nordtun.

– Det er mange eksempler. Jeg har ikke behov for å nevne noen foran andre. Men jeg føler meg trygg på det, at det som var en sårbar situasjon for noen år siden nå er trygg, svarte statsministeren til DN.

«Politisk prinsesse»

På landsmøtet 4.–6. mai skal partiets leder, nestleder(e), sekretær og medlemmer til sentralstyret velges. Ifølge Aftenposten er Stavanger-ordføreren en av fire Ap-kvinner som seiler opp aktuelle kandidater til tunge verv i toppledelsen til Ap.

«Stavangers ordfører Kari Nessa Nordtun seiler opp som en av partiets politiske prinsesser. Hun sitter i landsstyret. Hun leder også Aps viktige energiutvalg. Et sikkert tegn på at hun nyter stor tillit i Ap-ledelsen», skriver avisen.

Arbeiderpartiets valgkomité oppnevnes av landsstyret 14–15. februar, og sentralstyret har innstilt på at LO-leder Peggy Hessen Følsvik skal lede komiteen.

Vil ta stilling

Strømpriser var et av hovedtemaene da statsminister Jonas Gahr Støre talte til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag ettermiddag. Dagsavisen snakket med Nordtun kort tid etter partilederens tale.

– Synes du ikke Rogaland bør være plassert mer sentralt i partiledelsen?

– Jo, det synes jeg. Og der har jo Hadia gjort en kjempegod jobb. Hun har både representert Rogaland i regjering og i sentralstyret. Nå er det ingen der, så det er på tide at vi kommer tilbake igjen. Nå skal fylkesstyret igjennom en prosess og snakke med ulike kandidater, så prosessene får gå sin gang.

– Men du har tenkt på saken?

– Ja. Jeg vil ta stilling til det når det arbeidet begynner, sier Nordtun.

Nordtun har vært folkevalgt i Stavanger siden 2011. Hun er utdannet jurist, og datter av Tore Nordtun, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og ordfører i Stavanger.

