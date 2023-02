Slik omtales Arne Treholts død i russiske medier

Treholt døde i Moskva søndag, 80 år gammel, etter kort tids sykeleie.

Den tidligere diplomaten og politikeren ble i 1985 dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt erkjente flere av de faktiske forholdene, men hevdet livet ut at han var uskyldig i spionasje. Han ble benådet 3. juli 1992 av helsemessige grunner etter å ha sonet over åtte år av dommen.

De siste dagene har Treholts død blitt omtalt i russiske medier, skriver Aftenposten. Mange Putin-lojale medier fremstiller ham som en spion, nærmest uten forbehold.

– Den tidligere sovjetiske etterretningsagenten Arne Treholt død i Moskva, skriver Russlands største TV-kanal Vesti.

En rekke lignende formuleringer går igjen hos blant annet den store ukeavisen Argumenti Nedjeli, nyhetsbyrået Regnum og nettavisen Lenta.ru.

– Norges mest legendariske spion Arne Treholt død, meldte nyhetsbyrået OSN.

Flere av dem skriver om hvordan Treholt hjalp Sovjetunionen, blant annet ved å viderebringe militære hemmeligheter.

– Treholt ga Sovjetunionen informasjon om Norges forsvarsplaner, svakheter i hæren, mobiliseringsplaner, Nato-lagre i landet og notater til statsministeren, skrev Regnum.