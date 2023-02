Natur og Ungdom varsler sivil ulydighet for Lågendeltaet

Regjeringen varslet fredag at det blir ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune. Miljødirektoratet har sagt nei til utbyggingen i verneområdet, men regjeringen endrer verneforskriften for å omgå det strenge vernet av Lågendeltaet.

Natur og ungdom mener miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har sviktet og varsler sivil ulydighet om arbeidet begynner.

– Når regjeringen åpner for å endre vernet straks det passer dem, er det ikke bare en trussel mot det verdifulle Lågendeltaet. Det er en trussel mot naturens rettssikkerhet, og dermed også vårt livsgrunnlag. Vi kan ikke sitte stille og se på at regjeringen ignorerer kunnskapen og tar katastrofale valg for fremtiden vår, sier Gina Gylver, Leder i Natur og Ungdom.

Miljøminister Eide sa fredag at han mener beslutningen om å tillate bygging av motorveibro over et naturreservat som er svært viktig for fuglelivet, er den beste løsningen når alle hensyn tas med.

Regjeringen går inn for å legge E6 i tunnel langs Lågen før en bro skal krysse naturreservatet på et sted med mindre fugl enn det som opprinnelig ble foreslått. I tillegg blir et annet våtmarksområdet vernet som erstatning.

