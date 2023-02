Avdød mann i 70-årene er siktet for drap – nå har han fått oppnevnt forsvarer

– Jeg mener det er første gang jeg er forsvarer i en slik setting, sier Angen til Adresseavisen.

To menn og én kvinne ble i 21-tiden torsdag kveld funnet døde i en bolig på Singsaker i Trondheim.

– Når det er tatt ut siktelse i denne saken, er det min vurdering at det er viktig at siktedes rettigheter blir ivaretatt, sier politiadvokat Thomas Berg.

– Årsaken til at vi har siktet mannen, er fordi vi mener det per nå er sannsynlighetsovervekt for at mannen i 70-årene drepte de to andre før han begikk selvdrap, sa Berg til Adresseavisen i helgen.

[ Yngve Hågensen: – Dommen mot Treholt var politisk motivert ]