Nødetatene rykket ut til Tromsø lufthavn etter at et fly på vei inn meldte om problemer

– Nødetatene har rykket ut til Langnes flyplass. Et fly på vei inn til Tromsø har fått problemer. Flyet har landet trygt på flyplassen, skriver Troms politidistrikt på Twitter klokken 21.41 søndag kveld.

SAS bekrefter overfor NTB at det var ett av deres fly som meldte ifra om problemene.

– Det var snakk om hard vind og ising i luften. Det måtte avbryte ett landingsforsøk, men klarte å lande på andre forsøk, sier kommunikasjonsdirektør Karin Nyman i SAS til NTB.

Flyet landet klokken 21.37, opplyser lufthavnsjef Ivar Schrøen til NTB.

Tidligere søndag ble et annet SAS-fly tatt av kraftig sidevind under avgang og ble dratt ut på siden av rullebanen. I tillegg har tre fly blitt truffet av lynet under innflyging til Tromsø lufthavn søndag.

– Det er et forferdelig vær her i dag, som er helt spesielt. Det har vært hagl og snø og lyn og torden om hverandre, og en kraftig sidevind fra vest. Det har vært en tøff dag, sier Schrøen.

– Har dere vurdert å stenge flyplassen på grunn av uværet?

– Nei. Vi har de forholdene vi har her i nord, og det er særlig oppe i høyden at det har vært voldsomme vinder. Passasjerenes sikkerhet kommer i første rekke, og hadde vi vært i tvil, hadde vi tatt grep.

