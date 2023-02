Tidligere næringsminister og Ap-politiker Odd Eriksen er død

Eriksen var næringsminister fra 2005 til 2006. Han har også vært leder for Nordland Arbeiderparti og var fast innvalgt representant på Stortinget fra 1993 til 2001. Fra 2006 til 2013 var han fylkesrådsleder i Nordland.

Eriksen etterlater seg sønnen Mads Daniel Bjørkås, datteren Maia Eriksen og tre barnebarn.

– Vi er begge to utrolig stolte av ham og alt han har gjort for fellesskapet og framtiden vår. Det har vi vært hele livet. Vi savner ham veldig, og elsker ham fryktelig høyt, sier sønnen på vegne av familien til Avisa Nordland.

Eriksen var med på å overmanne kapreren på et fly fra Kato Air i 2004 og avverget at flyet styrtet i nærheten av Bodø. For dette mottok han prisen Polaris Award fra organisasjonen International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA).

– Når jeg nå blir minnet på hendelsen, så er det klart den berører meg. Følelsesmessig er det takknemlighet og glede over å være i live, jeg kjenner. Og også det at jeg bidro til at andre er i live gjør godt å tenke på, sa Eriksen til NRK ti år etter hendelsen.

