Nationen- og Klassekampen-måling: Beste tall for Høyre noen gang

Stortingsmålingen for februar er gjennomført av Norfakta. Høyre har en oppgang på 3,3 prosentpoeng fra januarmålingen.

Høyre har en ambisjon om å doble tallet på ordførere fra partiet til 75 ved høstens valg. Partileder Erna Solberg ønsker å heve det målet som følge av den gode målingen.

– Jeg tenker at vi holder fast på den strategien, og så tar vi med oss alt vi får ekstra. Men det girer opp folk til innsats og aktivitet, og det er jo kjempebra, sier Solberg til Nationen.

Ap går fram 1,9 prosentpoeng til 21 prosent. Størst er fallet for SV, som går ned 2,5 prosentpoeng til 6,9 prosent. MDG faller fra rett over til godt under sperregrensen – nedgangen er på 2 prosentpoeng til 2,2 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 6,5 (uendret), Sp 5,4 (+0,9), KrF 4,6 (+0,7), Venstre 4,3 (+0,3), Frp 10,9 (-1,6) og andre 3,8 (-0,7).

Hvis Klassekampen- og Nationen-målingen hadde vært resultat ved stortingsvalget, ville Høyre og Frp alene hatt rent flertall med 85 mandater. Ap og Sp, dagens regjeringspartier, ville ha fått 50 mandater.

Et representativt utvalg på 1.006 personer er spurt i målingen. Feilmarginen ligger mellom 0,9 prosentpoeng og er som vanlig størst for de største partiene.

