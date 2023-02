Bergen Ap vil ha omkamp om rusreformen

– Jeg mener at det er viktig at Ap har en kontinuerlig debatt om rusreform og avkriminalisering. Derfor ble dette forslaget fremmet i dag. Det er ikke bare et forslag om omkamp, men inneholder også ny politikk som å lovfeste retten til brukerrom, sier stortingsrepresentant og medlem av Bergen Ap, Lubna Jaffery, til NRK.

Lørdag vedtok et enstemmig årsmøte i Bergen Arbeiderparti en uttalelse der de blant annet går inn for avkriminalisering av brukerdoser og at rusavhengige skal møtes med helsefaglig tilbud og hjelp.

Bergens Tidende skriver at de også går inn for å lovfeste retten til brukerrom, fremfor at det er opp til hver enkelt kommune.

Uttalelsen skal fremmes som forslag på landsmøtet i mai.

I 2021 sa landsmøtet til Ap nei til å avkriminalisere brukerdoser med narkotika.

Jaffery sier til Bergens Tidende opplever en bevegelse i partiet og en mer kunnskapsbasert tilnærming til rusfeltet siden landsmøtet for to år siden.

– Jeg er ikke overbevist om at vi vil vinne, men jeg håper vi kan få til positive vedtak, for eksempel lovfestet brukerrom og utvidet bruk av legemiddelassistert rehabilitering, sier hun.

