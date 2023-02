Vårt Land: Jehovas vitner saksøker Statsforvalteren i Oslo og Viken

«Statsforvalterens avgjørelse er ikke basert på noen dommer eller noe som helst bevis for påståtte brudd på andres rettigheter», skriver Jehovas vitner i en pressemelding fredag, ifølge Vårt Land.

22. desember i fjor bestemte Statsforvalteren i Oslo og Viken at Jehovas vitner skal fratas registreringen som trossamfunn.

– Etter vår vurdering krenker trossamfunnet medlemmenes rett til fri utmelding. Vi mener dette krenker medlemmenes rett til religionsfrihet. Vi mener også at de krenker barns rettigheter ved at de åpner for å ekskludere døpte mindreårige, og ved å oppfordre medlemmer til å sosialt isolere barn som ikke følger trossamfunnets regler, skrev Statsforvalteren i en pressemelding.

Tap av registrering som trossamfunn betyr at Jehovas vitner ikke lenger har rett til å fremme krav om statlig tilskudd. Det medfører også at samfunnet mister vigselsmyndighet. I 2021 fikk Jehovas vitner rundt 16 millioner kroner i statstilskudd for 12.686 medlemmer.

