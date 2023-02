Våpendommen mot Kristian Valen blir ikke anket

– Etter en samlet vurdering av dommen er det besluttet ikke å anke denne, skriver statsadvokat Ane Evang i en epost til NTB.

Kristian Valen ble i slutten av januar dømt til 120 dagers betinget fengsel for ulovlig våpenbesittelse og oppbevaring av narkotiske piller.

Dommen kunne leses som et solid nederlag for aktoratet, som la ned påstand om ett års ubetinget fengsel for besittelse av store mengder våpen og våpendeler, samt over 800 piller. Aktoratets hovedpoeng var at ett av våpnene kunne bygges om til et helautomatisk våpen ved sette på brukte deler fra «samlingen».

Valen anker ikke

Komikeren nektet straffskyld på alle punkter i tiltalen og er dypt uenig i deler av dommen, understreker forsvarerens hans, advokat Bernt Heiberg, overfor NTB.

– Han har etter en helhetsvurdering likevel kommet til at siden han nå slipper fengsel, så vil han ikke anke dommen, sier forsvareren.

Oslo tingrett dømmer Valen bare for ulovlig oppbevaring av ett av våpnene, men velger likevel å inndra ytterligere fire som var omtalt i det første punktet i tiltalen. Han er også kjent skyldig i ulovlig oppbevaring av 499 narkotiske Rivotril-tabletter.

Glad for å bli trodd

Valen ble frifunnet for ulovlig besittelse av ytterligere 48 våpen og våpendeler, og for over 300 valiumtabletter, men får likevel inndratt totalt fem våpen, en politibatong og Rivotril-tablettene.

– Den prosessen han har vært igjennom i tingretten, har vært svært belastende. Men han er glad for at han er blitt trodd på det vesentligste av sin forklaring om at våpnene er rekvisitter, og at det er snakk om medisiner og ikke narkotika, sier Heiberg.

I retten framholdt komikeren og artisten at våpnene, så langt han visste, var plombert og funksjonsudyktige. Han omtalte våpnene konsekvent som rekvisitter som han brukte i sin kunstneriske virksomhet.

