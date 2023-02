Uenighet om strømpolitikk i Trøndelag Ap

Allerede på vei inn til årsmøtet i Trondheim Ap fredag uttalte Giske at han kommer til å fremme en sak om mer nasjonal kontroll på strømeksporten, skriver Adresseavisen.

– Jeg tror det er god støtte til dette blant medlemmer i Trondheim Ap, sier Giske til avisen.

Overfor VG har Giske gitt klart uttrykk for at han har ambisjoner om å få gjennomslag for en ny strømpolitikk på partiets landsmøte i mai, og at han personlig ønsker å møte. Lokallaget Nidaros har vedtatt en resolusjon som er sendt til fylkespartiet, og som innebærer en regulering av krafthandelen med Europa for å få kontroll på strømprisene her hjemme.

Fra talerstolen argumenterte han for at prisene i Norge og i Europa vil være like så lenge vi er koblet til det samme systemet.

Trondheim Aps toppkandidat og nummer fire på kommunevalglista, Trude Basso, mener imidlertid at Giske og Nidaros' løsning blir for enkel.

– Det eneste årsmøtet til Trondheim Arbeiderparti sannsynligvis oppnår ved å komme med et eventuelt krav om reforhandling og sende den hele veien til landsstyremøtet, er å holde ved like et overforenklet syn på en komplisert realitet, sa hun ifølge avisen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen