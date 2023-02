«Sentral aktør» i internasjonalt phishingmiljø fikk kortere fengsling fordi han skal gifte seg

Det kommer fram i kjennelsen fra Oslo tingrett.

Det var den siktede selv som opplyste om dette bryllupet og at det kommer gjester fra flere land.

«I lys av de konkrete bryllupsplanene mener retten at politiet må kunne gjennomføre de gjenstående etterforskningskrittene noe raskere enn tidligere planlagt,» står det i kjennelsen.

Retten understreker derimot at det er anledning til å forlenge fengslingen dersom gjennomgang av PC og mobiltelefonen skulle vise seg at det er behov for dette.

Mannen, som er i 20-årene, er ifølge politiet en sentral aktør i et svindelmiljø i Norge, som er knyttet til et internasjonal phishingmiljø – også kalt nettfisking.

De har ifølge politiet tatt kontakt med folk og utgitt seg for å være fra politiet. En kvinne i 70-årene bosatt i Ålesund er fornærmet i saken etter at hun ble lurt til å gi fra seg kontoopplysninger og bank-ID.

– Politiet ser alvorlig på denne type bedrageri, og at kriminelle nettverk utgir seg for å være fra politiet. Politiet vil aldri ringe og be om kontoopplysninger eller bank-ID på telefon, sa påtaleansvarlig Fredrik Reinertsen torsdag.

