Riksadvokaten ber om at folk som uriktig har sonet for bøter, skal kontaktes

Riksadvokaten oppdaget i fjor at politiet har behandlet saker i strid med loven i tilfeller om fengselssoning når noen ikke kan betale bøter.

Politiets praksis der en politiadvokat eller politifullmektig ikke har vært involvert i beslutningen om soning, har gjort at mange kan ha sittet i fengsel ulovlig.

De som har sonet ulovlig, kan ha krav på erstatning, og nå mener Riksadvokaten at disse skal kontaktes så de kan søke erstatning, skriver VG.

– Etter riksadvokatens syn kreves en aktiv innsats fra påtalemyndighetens side for å rette opp i urett som er begått mot personer som har sonet uten at det forelå en gyldig beslutning om fullbyrding av den subsidiære fengselsstraffen, skriver Riksadvokaten i et brev til Justisdepartementet.

Det er nå laget et skriv som politiet skal sende til personer som man antar at har sonet ulovlig. Det inneholder et skjema som skal senke terskelen for å fremsette krav om erstatning eller oppreisning.

Det er ikke klart hvor mange som har sonet ulovlig. Ifølge VG har over 4.000 bøtelagte personer blitt innkalt til soning fra kravet om at en politijurist må involveres i beslutningen trådte i kraft i 2015 til i fjor høst.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen