Ny medlemsrekord i Unio: Nesten 400.000 medlemmer

Det nøyaktige tallet er 396.895 medlemmer i Unios forbund per 1. januar 2023.

– En del av denne økningen kan være et resultat av at arbeidslivet, og særlig offentlig sektor, har hatt et økende behov for ansatte med høyere utdanning, og at organisasjonsgraden i offentlig sektor er høy, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en pressemelding.

– Samtidig kan medlemsøkningen tyde på at flere ser verdien av en hovedorganisasjon som kjemper for høyere anerkjennelse og større verdsetting av høyere utdanning, sier hun videre.

Utdanningsforbundet er Unios største forbund og hadde den største veksten i antall medlemmer, fulgt av Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og Forskerforbundet.

76 prosent av Unios medlemmer er kvinner.

