Knivstakk kona – frikjent for drapsforsøk

Mannen ble frifunnet for tiltalepunktet om drapsforsøk med kniv fordi han selv tilkalte helsehjelp, melder VG.

På kvelden 11. mai i fjor skal mannen ha kastet en kniv i magen til kona, og kort tid etter skal han ha stukket henne i magen med en annen kniv. Ifølge tiltalen overlevde hun fordi hun fikk livreddende behandling og ble operert ved Ahus og Ullevål sykehus.

Retten kom likevel til at knivstikkene ikke ga grunnlag for en dom for drapsforsøk. Blant annet la retten vekt på at mannen kontaktet ambulanse og la til rette for at livreddende helsehjelp kom raskt til stedet.

– Frifinnelsen for drapsforsøk var nødvendig og riktig. For øvrige deler av dommen vurderer min klient å anke bevisbedømmelsen, sier 47-åringens forsvarer Nils Christian Nordhus til VG.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen idømt kontaktforbud overfor ekskona og barna i fem år. Han dømmes også til å betale men- og oppreisningserstatning på til sammen rundt 950.000 kroner til ekskona og barna.

