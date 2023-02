Frp kritisk til Follobanen-granskning – mener regjeringen skyver ansvaret nedover

Av Marius Helge Larsen/NTB

– Samferdselsminister Nygård har skreddersydd et mandat for å holde sin egen rygg fri og skyve ansvaret nedover. Det er åpenbart at departementet og regjeringens rolle i saken er sentral, relevant og må granskes, sier Frps jernbanepolitiske talsmann Morten Stordalen til NTB.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sendte torsdag oppdraget for granskningen av Follobanen ut på anbud. Målet er å finne ut hvor det gikk galt.

– Unaturlig

Nygård sier han ønsker en bred granskning, men departements rolle i saken skal ikke ettergås i granskningen.

Frp viser til at Nygård allerede den 23. desember i fjor fikk informasjon fra Bane Nor om at situasjonen var mer alvorlig enn tidligere antatt.

– Samferdselsministeren har det overordnede ansvaret. Det ville være helt unaturlig om en gransking av oppstarten av Follobanen ikke gransker de som sitter med det øverste ansvaret, nemlig regjeringen og samferdselsministeren, sier Stordalen.

Han vil ta opp mandatet for granskningen i Stortinget.

– Det er nok noen som lurer på om regjeringen har noe å skjule når de bevisst unnlater å granske sin egen rolle. Jeg vil utfordre samferdselsministeren på mandatet i Stortinget. Velgerne og pendlerne i Follo fortjener at alle spiller med åpne kort.

NTB har spurt samferdselsministeren om kommentarer til kritikken. Han henviser videre til Jone Blikra, som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

– Både vi og departementet er opptatt av å få en løsing og få et togtilbud som vi har ventet altfor lenge på. Det som nå kommer fra Frp, oppfatter jeg som et politisk spill. De vet jo at det er Riksrevisjonen som har ansvar for å gjennomgå departementet og statsrådene, sier Blikra til NTB.

Han sier at granskingen skal prøve å finne svar på hvorfor det har gått så galt som det har gått, gjennom mange år.

– Og i årene vi snakker om, har Frp sittet med samferdselsministeren selv.

Frp satt med samferdselsministeren i perioden 2013–2020. Etter dette styrte KrF departementet i halvannet år, før Jon-Ivar Nygård og Ap tok over.

– Frekkhetens nådegave

Blikra refser utspillet fra Stordalen.

– Det framstår som en uverdig måte drive politikk på, med å drive «blame-spill» før granskingen er ferdig. Vi ønsker svar og ønsker gjøre noe med det. Frp har frekkhetens nådegave når de har sittet med ansvaret alle disse årene det har vært togproblemer med Follobanen. Den første som utsatte Follobanen, med et helt år, var Frps Jon Georg Dale som samferdselsminister i 2019.

Follobanen skulle redusere reisetiden mellom Oslo og Ski og har kostet staten 36,8 milliarder kroner. Men kun ni dager etter åpningen i desember måtte den stenge igjen på grunn av trøbbel med det elektriske anlegget.

Siden har Bane Nor kommet med en rekke utsettelser for når banen kan åpne igjen. Dette er fortsatt uavklart.

