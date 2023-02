26 år gammel sak der politiinformant ble dømt til fengsel i heroinsak, gjenåpnes

Mannen, som nå er 49 år, ble i 1997 dømt i Oslo tingrett for å ha oppbevart nesten 1,1 kilo heroin fra månedsskiftet april/mai 1996 til 15. mai samme år, skriver Nettavisen.

Mannen var på den tiden politiinformant og har hele tiden nektet straffskyld.

Det var to andre menn som hadde med heroinet til mannens bolig, og la det igjen mot hans vilje. Mannen ba da en annen politiinformant om hjelp til å bli kvitt heroinet. Den andre politiinformanten la til rette for et møte mellom 49-åringen og en annen mann der heroinet skulle overleveres. På vei til møtet ble 49-åringen pågrepet.

Den andre politiinformanten ble også tiltalt i saken, men saken ble så henlagt og tiltalen trukket tilbake.

Gjenopptakelseskommisjonen skriver i sin avgjørelse at man kan stille spørsmål ved om den andre politiinformantens henleggelse «kan ha sammenheng med eventuell informasjon han måtte ha gitt til politiet i denne saken.». Samtidig understreker de at de ikke har noen konkrete holdepunkter for å konstatere dette.

Nå vil det bli pekt ut en annen tingrett enn Oslo for berammelse av en ny rettssak med full ny behandling. Loven åpner også for at man kan frifinne noen uten en full rettssak. Statsadvokaten skal nå gi Riksadvokaten en innstilling i saken.

