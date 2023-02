Vedum varsler stramme statsbudsjett ut stortingsperioden

– Penger er bare et middel, og det kan ikke løse alle problem. Alle som er opptatte av omfordeling, også de som er fattige, må også være opptatt av å holde prisveksten nede. Det er det som blir utfordrende, sier Vedum til Klassekampen.

Statsråden ser ikke for seg at oljepengebruken vil øke mer i stortingsperioden selv om fondet bygges raskere opp. Den norske handlingsregelen tilsier at politikerne kan bruke inntil tre prosent av verdien på oljefondet vært år.

– Tre prosent er en rettesnor, men i år betraktelig mindre enn tre prosent og det kan vi bli nødt til å fortsette med framover for å hindre prisvekst, sier Vedum.

