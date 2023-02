Vannlekkasje på Carl Berner i Oslo er stoppet

Det var klokken 19.09 at brannvesenet meldte at det har oppstått en stor vannlekkasje ved Carl Berners plass i Oslo. Klokka 20.35 melder 110-sentralen på Twitter at lekkasjen er stengt og at brannvesenet nå kartlegger området.

– Det er et vannrør i bakken som har røket, og det er store mengder vann som nå går nedover gatene her fra Carl Berner-krysset og nedover Finnmarksgata, Sars’ gate og Trondheimsveien. Vi jobber nå med å stenge vannet sammen med Vann- og avløpsetaten, sa brannvesenets innsatsleder på stedet, Knut Halvorsen, til NTB tidligere torsdag kveld.

Carl Berners plass er svært trafikkert av biler og kollektivtrafikk, og er en del av ring 2.

Halvorsen sier at flere av gatene rundt Carl Berners plass er stengt som følge av vannlekkasjen. Ifølge politiet er Finnmarksgata stengt for biler, men busser kan passere.

– Vi har også kartlagt at vi har vanninntrenging i flere bygninger nedover, sier han.

Brannvesenet jobber med å sette opp flomvern. for å unngå at det kommer vann inn i flere kjellere. Deretter begynner jobben med å få vannet ut av bygningene igjen.

Ifølge VG kan lekkasjen føre til at beboere rundt Carl Berner kan få brunt vann i springen. Vannet kan fortsatt drikkes, men man bør utsette hvit klesvask.

