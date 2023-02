Utvalget som skal granske straffesaken mot Viggo Kristiansen presenteres fredag

– Granskningsutvalget har fått ett av de viktigste samfunnsoppdragene som er gitt innenfor norsk justissektor på lang tid, skriver regjeringen.

Fredag klokken 13 presenterer justisminister Emilie Enger Mehl utvalgets mandat og lederen av utvalget.

Mehl varslet i 21. oktober i fjor at hun ville sette ned et utvalg som skal granske arbeidet med Baneheia-saken. Det kom etter at Riksadvokaten ba om at Viggo Kristiansen skulle frifinnes for drapene i Baneheia.

15. desember ble Kristiansen frikjent av Borgarting lagmannsrett.

Justisministeren sa i november til Aftenposten at utvalget skal gjennomføre den største granskningen av rettsaktørene i nyere tid.

– Utvalget vil få et mandat som omfatter alle ledd: fra etterforskningen og påtalemyndigheten og til domstolene og Gjenopptakelseskommisjonen, sa Mehl.

Hun varslet da at hun ville se utover Norges grenser for å sikre et utvalg som hun mener skal ha tilstrekkelig uavhengighet.

– Det kan bli aktuelt å hente inn noen medlemmer fra andre land, for eksempel fra Sverige og Danmark, sa Mehl.

