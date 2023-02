Rødt åpner for å være med på Ukraina-forlik

Regjeringens forslag lyder på at Norge gir 15 milliarder kroner til Ukraina hvert år i fem år. Halvparten skal gå til sivilstøtte og gjenoppbygging, mens halvparten skal gå til militære formål. I tillegg foreslås at det settes av 5 milliarder kroner i år som skal gå til land i sør som særlig har merket ringvirkningene av krigen.

Rødt har noen innsigelser, men bekrefter at de overordnet er innstilt på å være med på forliket.

– Rødt støtter målene, de økonomiske rammene og varigheten som regjeringen skisserer for Ukraina-programmet, sier partileder Bjørnar Moxnes til NTB.

Partiet stiller seg også bak at bistanden til utviklingsland økes. Norge har både en moralsk plikt og økonomisk armslag til det, mener Rødt-lederen.

Mener Ukraina kan bestemme selv

Rødt skiller seg fra de andre partiene på Stortinget fordi de mener at Norge ikke skal gi våpen til Ukraina. Men partiet kan være med på at det gis pengestøtte som Ukraina bruker til å kjøpe våpen selv.

Imidlertid ser Rødt helst at det ikke gis føringer fra Norge om at halvparten av pengene skal gå til militærformål. Dette vil partiet spille inn i de pågående forhandlingene på Stortinget om hvordan pakken skal innrettes.

– Vi vil foreslå at dette beløpet omdisponeres til støtte til den ukrainske staten som landets myndigheter kan bruke slik de finner hensiktsmessig i tråd med prinsippene for antikorrupsjon, sier Moxnes.

Han sier det pågår en debatt i partiet fram mot landsmøtet om hvordan de skal stille seg til våpendonasjoner. Inntil videre vil Rødt stemme i tråd med det som per i dag er vedtatt om å ikke støtte norske våpenbidrag.

Det er en skillelinje om donasjonen handler om våpen eller pengestøtte som brukes til våpen, beskriver han.

– Vår vedtatte politikk er i dag å ikke støtte norske våpenleveranser, men uansett syn på våpenhjelp er det Rødts syn at Ukraina fører en legitim motstandskamp. Derfor har Rødt aldri tatt til orde for noen våpenembargo mot Ukraina som etterlater landet forsvarsløst, sier Moxnes.

Sendte innspill

Regjeringen har et mål om å få til et bredt forlik i Stortinget om Ukraina-pakken. Rammeverket sprang ut fra en avtale mellom regjeringspartiene og SV i budsjettforhandlingene i fjor. Der ble det lagt opp til to deler – én til Ukraina og én til andre land.

De fleste partiene har gitt signal om at de er positive, selv om flere har en del egne forslag og innsigelser. Men Fremskrittspartiet har varslet at de ikke kan godta ekstrabevilgningen på 5 milliarder kroner som går til land i sør. De mener de to pakkene bør kobles fra hverandre. Dermed kan mye tyde på at partiet vil ende med å stå utenfor forliket.

Partiene spilte onsdag kveld inn sine forslag om hvordan innretningen bør være. Disse tas videre i et møte mellom de parlamentariske lederne på Stortinget fredag.

Rødt legger vekt på Ukrainas selvråderett. Bistand må være hjelp, og ikke et lån, og det må heller ikke stilles krav om næringsmessige eller andre motytelser, understreker de.

– Det Ukraina forplikter seg til, er å bekjempe korrupsjon og sørge for at norske midler går dit de skal, sier Moxnes.

Vil ha mer til bistand

Flere partier er opptatt av at bistandsandelen må opp. Både Rødt, MDG og SV har lagt vekt på at Norge som et minstemål må nå bistandsmålet om 1 prosent av bruttonasjonalprodukt.

– Vi mener at som et minimum burde regjeringen ha møtt bistandsprosenten med denne pakken. MDG mener langt mer av Norges ekstrainntekter må gå til Ukraina, fornybar energi i Europa og andre fattige land i krise. Vi kommer likevel til å strekke oss langt for å bli med på pakken, sier MDG-leder Arild Hermstad.

SV har avvist at det er aktuelt å frikoble bistand til land i sør fra avtalen.

– I våre innspill har vi understreket behovet for å nå bistandsprosenten i 2023, det er et viktig signal i en tid hvor mange land kutter i bistand. Vi har også foreslått en åpning for at midlertidig økt bistand til land i sør kan gjentas også etter 2023, siden det er fare for at den desperate situasjonen knyttet til matforsyning og inflasjon vedvarer, sier partileder Audun Lysbakken.

