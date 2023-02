Ragnhild Jepsen blir ny biskop i Bjørgvin

Jepsen kommer fra stillingen som domprost i Nidaros Bispedømme.

– Jeg er glad og takknemlig for utnevnelsen til biskop i Bjørgvin. Det er en stor oppgave som jeg går til med glede og ydmykhet, sier hun i en pressemelding.

53-åringen er født i Ål i Hallingdal og har vært domprost i Nidaros i 11 år. Hun har hatt mesteparten av sin prestegjerning i Nidaros og har aldri bodd eller virket som prest i Bjørgvin, men har slekt fra Stord, Bergen og Os.

Første kvinnelige biskop i Bjørgvin

Det var tre kandidater som var igjen etter den rådgivende avstemningen i høst. Alle var kvinner.

Åtte av Kirkerådets medlemmer stemte på Jepsen, mens seks stemte på Sunniva Gylver. Kjersti Gautestad Norheim fikk to stemmer.

Ragnhild Jepsen blir dermed den første kvinnelige biskopen i Bjørgvin bispedømme i Bergen. Bispedømmet omfatter Vestland fylke og har også tilsynet med Sjømannskirken. Hun erstatter Halvor Nordhaug, som ble innsatt som biskop i 2009.

– Det er historisk at Bjørgvin har fått sin første kvinne som biskop. Ragnhild Jepsen er en fremragende liturg og erfaren leder som vil være med på å utvikle Bjørgvin bispedømme, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Erfaren og samlende

Hun beskriver Jepsen som en erfaren og samlende kirkeleder med erfaring fra kulturlivet og et bredt samfunnsengasjement.

Tilsettelsen av Jepsen betyr også at Den norske kirke for første gang vil få et kvinnelig flertall i bispekollegiet, med totalt sju kvinnelige og fem mannlige biskoper.

Den nye biskopen blir presentert i Bergen domkirke fredag, mens hun blir vigslet som biskop søndag 16. april i samme kirke.

