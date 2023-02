Politiet etterforsker tre dødsfall i Trondheim

Det skriver politiet i Trøndelag i en pressemelding.

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 21 torsdag kveld og har satt store ressurser på saken.

Ut fra politiets opplysninger er det ikke grunn for personer i nærområdet til å være bekymret.

De skriver videre at de er inne i en svært tidlig fase av etterforskningen og vil komme tilbake med en ny oppdatering så snart dette er mulig.

I forbindelse med hendelsen er det også sperret av et bolighus. NTBs fotograf på stedet forteller at det er mye vakthold rundt huset, samt at krimteknikerne er på stedet.

